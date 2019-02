Frank Kudelka declaró que se siente contento por la llegada del panameño Gabriel Torres; “Nos va a aportar características que nos pueden dar variantes en ataque, ya sea con movilidad con otros dos delanteros, o dos externos. Es un jugador importante, cuyas características necesitábamos. Quizás no entra en la categoría de externo definido, como eran nuestras pretensiones, pero estamos muy contentos con su llegada“.

“Buscamos y buscamos, pero no se dio un jugador de esas características externas. Torres nos posibilidades, no del uno contra uno, de banda. No vamos a desmerecer que hace muchos goles, nos da opciones en varios sistemas. Buscaremos en el plantel alguien que juegue por las bandas“, añadió el DT azul.

La posibilidad de que Gabriel Torres juegue ante Melgar en partido de Copa Libertadores, Kudelka señaló: “ Tiene que incorporarse, y espero que mañana esté entrenando. Viene trabajando donde estaba (Huachipato), mejora mucho ese margen. Evaluaremos mañana o pasado si puede ser tenido en cuenta para la citación, no he hablado con él todavía. Dado eso, y si es necesario, no le cierro las puertas a esa opción”. El partido ante Melgar es el 5 de febrero.

(Fuente: En Cancha)