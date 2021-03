Gabriel Torres desea poder jugar en el Rommel Fernández en el mes de junio

Por SomosLaSele



Ya pasó el partido ante Dominica donde Panamá ganó 1-2, el delantero Gabriel Torres hizo una evaluación del partido y se refirió a la imperiosa necesidad de jugar en casa.

Para Gabriel Torres, jugar en el estadio Félix Sánchez fue muy difícil; "No me quiero escudar en cosas pero, la verdad la cancha no se nos presta para lo que quiere proponer el profe, es muy difícil la circulación del balón, de llevarla de un lado a otro, hay que hacer toques de más".

Vea también: Christiansen: “Estoy contento con la actitud de los jugadores”

Referente a jugar en el estadio Rommel Fernández que aún no está listo para ser utilizado, Torres destacó; " Es una de las peticiones que hay que hacer, la verdad para jugar en un tipo de cancha como esta hubiéramos preferido jugar mil veces en el Rommel, lastimosamente no se pudo pero igual sacamos seis puntos importantísimos par alas aspiraciones que nosotros tenemos".

La selección de Panamá volverá a jugar en el mes de junio los días 5 ante Anguila y el 8 ante República Dominicana, líderes del grupo D por diferencia de goles.