Gabriel Torres habló de compromiso marcado en el partido ante México, compromiso que es de todos, de la prensa, aficionados y que el jugador sienta esa energía.

Ante México Gabriel Torres destacó que intentarán hacer todo lo posible para ganarle a México: "No hay que olvidar que es un rival fuerte, hay que estar concentrados, si queremos llegar al mundial tenemos que sentir ese compromiso".

Copa Sudamericana

El club Independiente del Valle se ha planteado terminar bien esta campaña y así poder aspirar a estar en la Copa Libertadores, estando en los primeros puestos de la liga ecuatoriana.

"Colón es un rival muy aguerrido, hemos eliminado a la U Católica de Chile a Independiente de Avellaneda, hemos hecho mucho énfasis en la posesión del balón". Gabriel Torres espera llegar a la final del 9 de noviembre con todo en positivo.

Finalmente, Gabriel Torres aprovechó la oportunidad para referirse al partido donde la selección de Panamá perdió ante Bermudas en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

"Lo que pasó la última vez en el estadio fue algo que yo sentí, nunca me enojé por el abucheo pero me dejó un poco triste, a veces las cosas no salen como uno quiere, esperemos seguir contando con el apoyo de la fanaticada", destacó Torres.