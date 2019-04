Gabriel Torres quiere estar con la selección en la Copa Oro 2019

Todavía falta cierto tiempo para lo que es la Copa Oro y sin duda que sería un alivio para mi poder estar, pero bueno en estos momentos hay jugadores que están pasando buen momento, el caso de Blackburn que a mí no me extraña que esté pasando por ese momento, es un jugador que todos conocemos sus condiciones, quizás a veces se le critica a los delanteros por no marcar goles en la selección, pero yo te digo que en la selección no es fácil meter gol, te estas enfrentando a los mejores del país y a veces la gente no entiende eso”.