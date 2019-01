Gabriel "gavilán" Gómez: "Nunca le voy a decir que no a la selección"

Gabriel Gómez se refirió a esos momentos con la selección de Panamá en el Mundial de Rusia 2018 y todo lo que tuvieron que pasar junto a sus compañeros para lograr ese objetivo de estar en el primer Mundial de fútbol.

Sobre la selección nacional y ser convocado, Gabriel Gómez dejó claro lo siguiente: "Si no me convocan es porque me retiraron".

Gabriel Gómez también habló de su paso por los distintos clubes entre ellos el Philadelphia Union donde jugó gracias a el internacional estadounidense Freddy Adu.

Con Atlético Bucaramanga "gavilán" no dejó de expresar el orgullo que siente ser querido por esa ciudad y el equipo, "el presidente del club me dijo mira voy a quedarme quiero que te quedes también, eres el capitán del equipo y un líder, no dudé en firmar mi renovación".