Gary Stempel galardonado por el Reino Unido

MBE significa miembro de la orden más excelente del imperio británico y se da para celebrar los logros de vida y el servicio excepcional a la comunidad.

Los recipientes de la prestigiosa Excelentísima Orden del Imperio Británico (Most Excellent Order of the British Empire o M.B.E, por sus siglas en inglés) instituido por el rey Jorge V en 1917, son galardonados por sus contribuciones, años de sacrificio y trabajo a las artes y ciencias, contribuciones de caridad y el servicio público, fuera del servicio civil.

Antes de mudarse a Panamá, Stempel fue funcionario de extensión comunitaria en el club Millwall de Londres. En 2003, clasificó a Panamá para la primera Copa Mundial Sub-20 de la historia. En 2008 tuvo la oportunidad de hacerse cargo de la Selección Mayor Panameña donde ganaron la Copa Centroamericana de Naciones en 2009. Era la primera vez que Panamá ganaba un campeonato internacional. Ha trabajado como instructor de entrenadores de la FIFA y ha impartido cursos para entrenadores en San Cristóbal y Nieves, Dominica, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Belice, Nicaragua y Surinam.

Después de la Copa Mundial de 2018, Stempel fue nombrado director técnico interino de la Selección Mayor.

Durante más de 20 años, Stempel ha trabajado con jóvenes en situación de riesgo de algunas de las comunidades más pobres del país, ayudándoles a alcanzar su pleno potencial en el deporte del fútbol. Ha apoyado y transformado las vidas de muchos jóvenes, y ha sido fundamental para asegurar que Panamá cuente con una liga nacional de fútbol plenamente desarrollada, que recoge lo mejor del patrimonio futbolístico y los valores británicos, a la vez ganando 7 campeonatos de liga con Panamá Viejo FC y San Francisco. Su legado más importante y duradero es la influencia que ha tenido en las asociaciones deportivas de Panamá. Ha cambiado el sector deportivo persiguiendo la excelencia en el deporte desde el punto de partida de la acción social y de los programas dirigidos a la juventud en riesgo. Stempel también es reconocido por su trabajo con el sistema penitenciario, especialmente en la prisión de Tinajitas, ayudando a crear el Torneo Inter carcelario de Panamá.

El Embajador de Su Majestad en Panamá, Damion Andrew Potter dijo “felicitaciones a Gary Stempel por haber recibido tan merecido reconocimiento por parte de Su Majestad la Reina Isabel II, gracias a su compromiso y servicios a la juventud y el fútbol panameño”. El director técnico, Gary Stempel comenta que: “este es el honor más grande que he recibido a nivel profesional. Estoy agradecido con todos los que apoyaron la nominación. También estoy muy agradecido por el apoyo de mi esposa y mi familia, quienes me han acompañado durante todos mis logros”, agregó Stempel.

