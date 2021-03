Para “Gavilán” Gómez, lo rescatable son los seis puntos sacados en República Dominicana

Por SomosLaSele



Uno de los jugadores más emblemáticos en esta era de nuestra selección nacional donde se logró clasificar a nuestro primer mundial, es sin duda Gabriel “Gavilán” Gómez, quien de manera exclusiva conversó con el staff de Somos La Sele a través de TVN Radio.

El popular “Gavilán” se refirió de manera general a la jornada de eliminatoria que se disputó en República Dominicana ante las selecciones de Barbados y Dominica.

“Dentro de lo pragmático, lo rescatable acá son los seis puntos, que nos tiene ahí con esa posibilidad y donde lógico viene Anguila y después viene el partido definitivo que es contra Dominicana, considero que era el rival que en el grupo hay que ganarle sí o sí y ahí es donde va marcar la diferencia, desafortunadamente no dejaron buenas sensaciones estos dos partidos, el fútbol ha crecido en todas partes defensivamente a veces te plantean cosas, hay rivales que te hacen ver incómodos, sí noté mucha presión, mucha ansiedad, mucho nerviosismo y también dentro de eso, también va dentro de ese proceso de madurez, al técnico también, porque también se le vio expresivamente, el lenguaje corporal hablaba de presión, de ansiedad de nerviosismo en los dos partidos”.

Referente al tema de no tener el estadio Rommel Fernández a tiempo para los partidos del mes de junio, Gabriel Gómez apuntó:

“Nosotros somos un país que ya sabe las mieles de jugar un mundial, hemos venido en crecimiento, la liga está intentando crecer, pero en cuanto a estructura, nosotros nos hemos quedado debiendo, no ha sido paralelo el crecimiento, hemos crecido en muchas cosas pero en lo más importante seguimos igual y es muy difícil, así hoy en una eliminatoria no tener ni una cancha habilitada para jugar, me deja con cierta tristeza porque un país como el nuestro es para que seamos ricos con toda esas cosas ya tuviéramos todo a la mano con buenos escenarios con buenas canchas”.