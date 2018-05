Hernán Darío Gómez en exclusiva para Somos La Sele Radio

Importantes puntos destacó Hernán Darío Gómez en los 96.5 de TVN Radio sobre la selección de Panamá y su primer Mundial.

1- Para Hernán Darío Gómez será muy difícil pasar a los octavos de final del Mundial de Rusia.

2- "Si en el Mundial de Rusia hubiera oportunidad para un mejor tercero, Panamá clasifica a octavos".

3- "Vamos a ir a un Mundial donde vamos a crecer y trabajando para el próximo Mundial".

4- " Jaime Penedo será el arquero estelar, si algo le pasa tapará Calderón".

5. "No sé por qué me preguntan por "Manotas" ahora y no antes, yo no saco a nadie y no tengo ningún problema con "Manotas".

6. " Ismael Díaz es un jugador importantísimo, él debió estar listo desde hace tiempo".

7. "Vamos a llevar 25 jugadores, prefiero que sean jóvenes los dos jugadores que voy a llevar".

8. "Somos un equipo con un buen bloque, vamos a jugar en defensa con línea de cinco".

9- "A "Manotas" lo veo para el Mundial de Catar".