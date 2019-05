Su director técnico Jorge Dely Valdés, en entrevista dada al centro de prensa de la Federación Panameña de Fútbol, destaca lo importante que será el partido ante Arabia Saudí, destacando que los campeones de Asia se defienden muy bien.

Jorge Dely Valdés enumeró a los jugadores más interesantes de Arabia Saudí, mostrando que ha estudiado mucho al rival de este viernes.

"Vamos a enfrentar a un equipo que prácticamente no tiene opciones, de sumar tres puntos es difícil que ellos pasen, por como se han dado los otros resultados, se convierten en peligrosos, porque cuando los vemos en ambos partidos, es un equipo que cuando llegan a la última zona de ataque, suman muchos jugadores, a veces cinco con el que está tirando el centro y muchas veces son seis y eso los convierte en peligrosos porque ellos no tienen presión de nada, no tienen nada que perder, nosotros tenemos mucho que ganar, esa es nuestra última chance".

Este partido será transmitido por TVMAX y www.somoslasele.com desde las 11:00 am.