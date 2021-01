Jorge Méndez no seguirá en Eslovaquia con el FC DAC 1904

Por SomosLaSele



En un comunicado del FC DAC 1904 se anuncia la salida del defensor panameño Jorge "Bubu" Méndez de sus filas.

El director deportivo del FC DAC 1904 señaló que la principal razón de la salida de Jorge Méndez es familiar, "Quiere continuar su carrera en Panamá, lo conocemos y decidimos romper el contrato con él, le deseamos mucho éxito" destacó Jan Van Daele.

Jorge Méndez también agradeció la oportunidad dada; " Estoy agradecido con el DAC por la oportunidad que me dio y también por todo lo que recibí del club durante el último año y medio. También agradezco a la gerencia por conocerme ahora. No me despido, creo que volveré aquí en el futuro", acotó Méndez.

Por el momento se desconoce el destino futbolístico de Jorge Méndez, pero todo apunta que regresaría a la Liga Panameña de Fútbol.