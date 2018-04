Jorlián Sánchez y Leones Negros de Guadalajara, llegaron a Tapachula

Con los Cafetaleros de Tapachula juega Édgar Yoel Bárcenas y con Leones Negros está el delantero ex Sporting SM, Jorlián Sánchez.

Antes de viajar a Tapachula, el panameño Jorlián Sánchez fue entrevistado por Informador MX.

“Ojalá que se me dé el gol, que es lo que me está fallando. Me está faltando anotar y no sé, quizá sea la ansiedad de hacerlo, pero creo que estoy haciendo un buen trabajo, estoy satisfecho con eso. Le estoy dando mucha ayuda al equipo y creo que por eso el profe me toma en cuenta siempre".

La final de ida del Ascenso MX se jugará este jueves, mientras que la final de vuelta se jugará el domingo 29 de abril en Guadalajara.