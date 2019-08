Tres tarjetas rojas, empujones, insultos y molestia entre los futbolistas de ambos equipos, fue lo que vivió la cuarteta arbitral al finalizar el Clásico en el estadio Doroteo Guamuch Flores, tras finalizado el partido que ganaron los rojos por 1-0 frente a los cremas.

“El guardameta José Calderón de Comunicaciones se dirigió a la cuarteta arbitral diciendo que éramos unos ladrones y que eso mismo había pasado contra Cobán (derrota 0-1). Este no pudo ser sancionado disciplinariamente debido a la aglomeración de jugadores”, agregó el árbitro.

José Calderón: “Nunca le dije al árbitro que era un ladrón”.

José Calderón aseguró que él nunca lo insultó ni lo llamó ladrón. “Creo que el acta arbitral se hizo de mala manera. El árbitro me quiere perjudicar porque de ninguna manera yo señalé que era ladrón. Después del partido fui directamente a explicarle que nos han perjudicado en los dos últimos partidos (penaltis a favor de los albos)”, comentó el panameño a la radio Red Deportiva.

“Espero que todo esto se arregle porque no solo yo soy el perjudicado también el equipo. Señar no es mi estilo. Reconozco que antes fui una persona violenta, pero con los años aprendí a mantener siempre la calma, a saber expresarme. Estoy aquí en Guatemala para aportar no para destruir”, reconoció Calderón.

(Prensa Libre).