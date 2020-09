José Luis Rodríguez: "Contento con el debut. Lástima el resultado"

Relacionados José Luis Rodríguez se estrena con el Lugo de España

El panameño manifestó que está contento por tener su primer partido con el uniforme del Lugo, pero la alegría no fue completa al perder con el Fuenlabrada.

"Contento con el debut. Lástima el resultado, pero hay que seguir dándole que esto apenas empieza", declaró 'El Pumita' tras finalizar el encuentro.

Rodríguez opinó que el Lugo tuvo un buen desempeño, en general, pero dos errores provocaron los dos goles que le dieron la derrota.

"Creo que en ataque nos falta un poco de velocidad, creo que hay que trabajarlo", comentó. "En líneas generales estamos bien, por dos fallos nos costó".

El panameño lamentó no haber tenido una ocasión clara para aportar a su nuevo equipo, pero confía que, con trabajo arduo y perseverancia tendrá mejores actuaciones en los próximos juegos.

"La verdad he entrado muy bien, con ganas de ayudar al equipo. No tuve una jugada muy clara para patear a portería y ayudar al equipo con un gol o una asistencia", declaró. "La verdad que me he visto bien. Yo espero seguir dándole y entrenar fuerte para ayudar al equipo en el partido que viene".

El CD Lugo jugará su próximo partido el 20 de septiembre contra el Leganés en la segunda fecha de la nueva temporada de la Segunda División en España.

"Va a ser un partido díficil", expresó Rodríguez. "Pero todos los partidos de esta categoría son duros y hay que ir a todas por ellos."