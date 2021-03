José Luis Rodríguez insiste que el gol ante Túnez en Rusia, siempre fue suyo

Por SomosLaSele



Uno de los jugadores que formó parte del primer mundial para Panamá (Rusia 2018) es José Luis Rodríguez y forma parte en este proceso hacia el Mundial de Catar 2022.

FIFA.com le realizó una interesante entrevista al panameño José Luis Rodríguez, previo al primer partido de Panamá en estas eliminatorias mundialistas de Concacaf.

El popular "Puma" jugador del Lugo en LaLiga SmartBank, se refirió al partido en la Copa del Mundo Rusia 20218 ante la selección de Túnez, donde en una jugada, disparó y el esférico fue desviado por un defensor tunecino:

“Siempre he dicho que el gol fue mío. Si yo no disparo al arco, no da en el rival y no hubiera sido gol. Para toda Panamá es gol mío”.

Ese Mundial y ese gol fue el punto de partida para el extremo, que desde ese momento no ha parado de crecer, haciendo una carrera en Europa; “Me costó mucho, estaba acostumbrado a vivir con mi madre, nunca me había separado de ella. El primer año fue muy duro y complicado. Muchas veces pensaba en mis amigos, en mi familia, tenía un hijo… Me afectaba mucho porque no podía verlo”.

La automotivación de José Luis Rodríguez, fue la clave para seguir en Europa; “Tenía claro qué quería para mi vida. O regresar a Panamá al barrio y seguir el mismo camino que habían tomado algunos de mis compañeros, que era el mal camino; o luchar por mi sueño de ser futbolista y llegar lo más alto posible”.

La ambición del "Puma", es poder jugar en primera división; “El año que viene espero estar en Primera División, y consolidarme, ojalá sea en el Alavés”.

Eliminatoria de Concacaf, como siempre, serán muy difíciles.

“Los primeros partidos van a ser complicados. Tenemos que alcanzar la segunda ronda. El equipo está mentalizado y va a ir a darlo todo por el país”.

Sobre no poder jugar en casa, estadio Rommel Fernández, José Luis Rodríguez lamenta la situación; “Me hubiera gustado jugarlos en mi país”.

En esta nueva era de la selección de Panamá y nuevo objetivo que es Catar 2022, Rodríguez se convierte en uno jugador que debe tener peso en el camerino: “Ya no podemos ir solo a jugar. Tenemos que ir con la mentalidad de creer en nosotros, y si se da la oportunidad de poder regresar a un Mundial, la vamos a luchar. De volver, queremos intentar por lo menos ganar un partido”.