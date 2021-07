COPA ORO José Luis Rodríguez reconoce que no ha valido de nada anotar dos veces

Por SomosLaSele



Terminado el partido entre Panamá y Granada, el jugador del partido José Luis Rodríguez se refirió al partido y la participación de la Sele en la Copa Oro 2021.

El popular "Puma" señaló que hay tristeza por no conseguir el objetivo que era clasificar a la siguiente ronda de la Copa Oro 2021.

"Un poco triste porque veníamos con un objetivo claro que era pasar a la siguiente fase, lastimosamente no se ha podido lograr, pero bueno, toca seguir, he podido meter dos goles, hemos ganado pero no ha valido de nada porque no hemos clasificado".

El siguiente paso, las eliminatorias rumbo a Catar 2021.

"Yo creo que ahora cada uno tenemos que analizarnos, ir a nuestros club a trabajar y cuando comience la eliminatoria tratar de no cometer los errores que hemos cometido aquí, mejorar tanto en defensa como en ataque y echar para adelante, ahora viene un objetivo claro que es lo que quiere todo Panamá que es ir a otro mundial, sabemos que no va a ser fácil".