José Murillo y sus primeras declaraciones desde Perú

"Muy contento de haber llegado acá, mis expectativas son grandes, quiero ayudar al equipo y vengo a hacerme un nombre en Perú. Soy un jugador explosivo por la banda, juego también por dentro, tengo buena pegada de media distancia".

Murillo confesó que quedó enamorado de la camiseta de Deportivo Municipal.

"Desde el día que me enteré me dio mucha alegría, es una buena vitrina para mí y para el club. Desde que la ví me enamoré de la camiseta".

(Ovación,Perú)