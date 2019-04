Forward Madison derrotó 1-2 a Orlando City B en la USL Ligue One, este cotejo se disputó en Florida.

Este es el primer triunfo de Forward Madison en tres partidos y el primer gol del panameño Josiel Núñez y el primero en la historia del club.

El segundo gol de Forward Madison fue gracias a un tiro libre del panameño que pegó en el poste y su compañero Shaun Russell, aprovechó la pelota suelta y marcó.

A world-class free kick off the bar from Núñez, and it's @Big_Shaun_15 who gets in there to give us the lead! WHAT A COMEBACK FROM THE FLAMINGOS! pic.twitter.com/8JeetjnlD6 — Forward Madison FC (@ForwardMSNFC) 20 de abril de 2019

Josiel Núñez fue galardonado como el mejor del partido al anotar el primer gol en la historia de Forward Madison.

Your Mingo of the Match, Madison! The first goalscorer in Forward Madison history: Josiel Núñez! 👏👏👏 pic.twitter.com/RilhSikUP7 — Forward Madison FC (@ForwardMSNFC) 20 de abril de 2019

La anotación de Josiel Núñe fue al minuto 58: