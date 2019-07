Julio Dely Valdés: "Los Panamericanos no te dan absolutamente nada..."

"Los Panamericanos no te dan absolutamente nada, no te clasifican a nada, no te dan puntos a nada, pero el torneo de El Salvador sí nos clasifica al Preolímpíco y la meta es clasificarnos", sostuvo el estratega panameño.

Dely Valdés recibe un grupo de jugadores que vienen de caer el pasado sábado por 5-0 ante el Árabe Unido en un partido de fogueo y reconoce que hay tuercas que apretar.

A su juicio 10 días son suficientes para mejorar lo "mucho" que ha visto que hay que hacer para poner el equipo a tono para el partido frente la escuadra salvadoreña.

"Sí, en estos diez días sí. Tenemos que lograrlo, hemos tenido menos tiempo con la selección mayor (...) tenemos tiempo para corregir las cosas en las que se han venido fallando", comentó.

El estratega panameño lamentó el poco conocimiento que se tiene de la selección de El Salvador, con la que se medirán el próximo 17 de julio, de local, en la ida en el torneo clasificatorio al Preolímpico.

"Lamentablemente conocemos poco. Hemos vistos las convocatorias que han tenido en los microciclos y se encuentra muy poca información de este equipo", apuntó.

Sobre si es peligroso este desconocimiento del rival, Dely Valdés señaló que "al final esto es fútbol, tenemos que recordar que antes esto no existía (la información del rival), tenemos que darle la mayor información posible a los jugadores, porque tenemos que ser fuerte nosotros, y a partir de ahí lo que nos encontremos tenemos que tener la capacidad suficiente para resolverlo".

El técnico panameño reconoce que los partidos contra los salvadoreños son una "guerra" o una "lucha" y siempre son "complicados" , pero "el objetivo es clasificarnos al Preolímpico, no hay más".

Sobre el delantero Ismael Díaz, exjugador del Porto B de Portugal y quien ha estado entrenando con el grupo, el técnico indicó que no lo descarta completamente, pero que afronta una situación "muy difícil", porque "viene de una lesión importante y más de un año sin competir".

Los jugadores llamados por el seleccionador trabajaron este lunes en el estadio Rommel Fernández de la capital panameña. El entrenamiento se centró en trabajos regenerativos, mientras que los arqueros en la salida por las bandas.

Este microciclo se extenderá hasta el jueves próximo y el mismo estará dirigido por Dely Valdés junto a su cuerpo técnico al completo, luego de la participación de Panamá en la Copa Oro.

Panamá se medirá a El Salvador el 17 de julio en el Rommel Fernández en partido de ida de la fase previa del Preolímpico de la Concacaf. La vuelta se dará el 21 del mismo mes en el estadio Cuscatlán, en El Salvador.

