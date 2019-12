Luis Mejía contó por qué le habló uno por uno a sus compañeros antes del clásico; lo que significa Dely Valdés y como influyó para que llegara a Uruguay con sólo 17 años.

Dely Valdés influyó mucho en la vida de Mejía y no sólo en lo futbolístico. “Tanto él como su hermano Jorge me ayudaron mucho. Ellos me recomendaron para venir a Uruguay. Les debo mucho, me ayudaron para salir de mi país que estaba complicado y si no hubiera tomado la decisión de venir a Uruguay no sé dónde estaría hoy”.

Ser compatriota de Dely, que fue ídolo en Nacional, es una responsabilidad para Luis. “Hablamos muy seguido, es un padre futbolístico que me ha ayudado mucho. Siempre bromeo con él y le digo que voy a dejar a Panamá bien en alto y que voy a borrar un poco su nombre en Nacional. (Entre risas). Gracias a él estoy cumpliendo el sueño que tuve de niño”.

Luis Mejía conversó con Ovación, en especial con la periodista Silvia Pérez, a la cual le confesó todo sobre el tema del permiso recibido para quedarse con Nacional y no ir a vestir los colores de la Sele.

“No quiero hablar de eso en detalle”, dijo sobre su ausencia en la selección de Panamá para la fecha FIFA de noviembre. ”No es que yo puse a Nacional por delante. Hubo una negociación entre el club y la Federación. Yo no me metí en nada. Si la Federación hubiera decidido que tenía que viajar, lo hubiera hecho”. concluye Mejía .