Luis Mejía, actualmente se recupera de una lumbalgia, señaló que sigue recuperándose de la misma y espera estar de vuelta en la portería en una semana.

Habló del partido disputado entre su club Nacional contra el Internacional de Porto Alegre en Copa Libertadores donde cayeron 0-1 en casa.

De la misma manera le dio tiempo a la selección y la situación en la selección del nuevo DT para la Sele; "En el grupo de la selección la verdad no hemos hablado mucho el tema, este es un tema que la verdad no me incumbe, si es por mi y los jugadores obviamente quieren tener una voz en todo esto, pero bueno son los directivos que se encargan de esto...lamentablemente las cosas se están dando con un desorden total pero bueno lastimosamente somos nosotros los jugadores que pagamos todas esas consecuencias", destacó Mejía.