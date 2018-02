Ovalle llegó este miércoles a San José, Costa Rica junto a su club para medirse al New York Red Bulls en partido de Liga de Campeones de Concacaf.

El partido se tuvo que jugar en Costa Rica debido a una orden de Concacaf para no jugar en Honduras debido al tema político que acontece en el país catracho.

El partido Olimpia vs New York Red Bulls se jugará este jueves en territorio tico y tendrá el atractivo de ver a panameños enfrentarse en la cancha, como Fidel Escobar y Michael Amir Murillo por parte del New York Red Bulls y Luis Ovalle por Olimpia.