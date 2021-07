FÚTBOL FEMENINO Marta Cox con doble reto, la Sele y León de México

Por SomosLaSele



La selección femenina de Panamá debutará este domingo ante Nicaragua en partido correspondiente al triangular de preparación que se disputará en nuestro país, específicamente en el estadio Rod Carew.

Una de las referentes de la selección nacional es Marta Cox, quien deslumbrara en el fútbol de Costa Rica con la Liga Deportiva Alajuelense, se refirió a varios temas, entre ellos su nuevo club el León de México y los retos de la selección femenina.

“Me siento super bien. Ahora voy a México. Es un reto muy avanzado para mí. La liga mexicana es muy fuerte. Creo que eso también me ayudará a seguir creciendo".

“Lo que tengo que inculcar es que no me vean (las demás jugadoras) como un susto, sino como un ejemplo y también como una inspiración de que pueden ser mejores que yo. Creo que esa es la clave para que el profe (Quintana) me haya dado la confianza. Debemos ayudarnos los unos a los otros y creo que así podemos crecer todos a la vez.”

TRIANGULAR INTERNACIONAL EN EL ROD CAREW

Domingo 4 de julio, 4:05pm: Panamá vs Nicaragua

Miércoles 7 de julio, 6:05pm: Nicaragua vs Rep. Dominicana

Sábado 10 de julio, 4:05pm: Panamá vs Rep. Dominicana