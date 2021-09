Por Boris Alexander Cruz Caballero



Entrevista especial con Marta Cox, jugadora del Club León de la primera división del fútbol femenino en México, a través de Somos La Sele, donde habló de su presente como jugadora y el buen momento que está pasando con la selección nacional y su club.

Luego de su gran actuación en Costa Rica con la selección nacional de Panamá, donde anotó dos goles de antología en los dos amistosos ante las ticas, Marta Cox sigue viviendo un buen momento.

"Las sensaciones realmente han sido muy altas, se que iba a dar un buen espectáculo, de mi parte pero no esperé aportar más de lo que yo no tenía contemplado, creo que de eso se trata de que cada vez que estás con tu país entregarlo todo, lo importante es que siempre hablo sobre el grupo, no solamente hablo sobre mí, creo que el gol que se hizo y en cambio creo que es más bien mérito grupal que de mi parte solamente".

Marta Cox con mucha humildad reconoció que esos dos goles han sido los más bonitos en su carrera; "Hasta yo misma me he sorprendido de tanta gente que se ha acercado por esas dos anotaciones y creo que es mérito para el grupo y luego para mí".

Luego de esos dos goles, Marta Cox señaló que el impacto que ha recibido ha sido muy impresiónate, a tal punto que su celular estuvo reventado en mensajes, destacando también que todo el trabajo que ha hecho el equipo ha sido grandioso:

"El trabajo que hemos hecho nosotras ha sorprendido a mucha gente, no solamente a Costa Rica, Panamá aún va a mejorar muchísimo, porque se que nos falta mejorar muchísimo pero la pelea que hemos dado en estos dos amistosos ha sido grandioso y sorprendente para otras elecciones que piensan que Panamá viene fácil".

Para mucho Marta Cox se ha convertido en la figura principal de la selección femenina, así lo acepta la misma jugadora: "Creo que estoy en mi mejor momento, lo importante es que yo debo aprovechar tanto mi juventud porque ya cuando yo llegue quizás a treinta ya es diferente y lo importante es que yo aproveche ese momento y yo misma tenga que poner de mi parte".

La meta de Marta Cox es jugar en la mejor liga del mundo.

"Mi meta es llegar a la liga más importante del mundo, creo que tengo mucho talento para llegar a esa liga pero también sé que tengo que trabajar para llegar a esas ligas importantes del mundo y yo no tengo limites en mi vida ni tampoco en mi hoja deportiva, yo quisiera llegar a Francia, quisiera llegar a jugar Champions League, esas son mis metas y llevar a Panamá a un Mundial", sentenció Cox.