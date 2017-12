Se trata del primer campo de entrenamiento de las Águilas de Cartago, como se les llama a la selección de Túnez.

El listado lo conforman en su totalidad de jugadores que militan en el fútbol de Túnez:

Porteros: Aymen Mathlouthi (ES Sahel), Moez Ben Cherifia (ES Tunis), Saiefeddine Charfi (Club Africain), Makrem Bdiri (US Monastirienne).

Defensas: Hamdi Nagguez and Rami Bedoui (ES Sahel), Hamza Mathlouthi and Yassine Meriah (CS Sfaxien), Walid Hicheri (US Monastirienne), Jassem Khemiri (Stade Tunisien), Khalil Chammam (ES Tunis), Ali Abdi (Club Africain).

Mediocamistas: Mohamed Amine Ben Amor and Aymen Trabelsi (ES Sahel), Karim Aouadhi (CS Sfaxien), Ahmed Khlil (Club Africain), Ferjani Sassi, Ghaylene Chaalali and Fousseny Coulibaly (ES Tunis).

Delanteros: Anice Badri, Maher Bessghaier and Taha Yassine Khenissi (ES Tunis), Firas Belarbi (CA Bizertin), Aleddine Marzouki and Firas Chaouat (CS Sfaxien), Zied Aounalli (CA Bizertin), Saber Khalifa (Club Africain).

El grupo G del Mundial de Rusia 2018, está conformado por Bélgica, Inglaterra, Túnez y Panamá.