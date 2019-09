Nicolás Muñoz quien cuenta ya con 37 años de edad, ha demostrado que la edad no juega y sigue haciendo historia en El Salvador y está en busca de ser uno de los extranjeros con más goles marcados con 295 tantos.

"Lo del goleo es algo que el fútbol te da luego de que uno se sacrifica. Me alegra mucho estar a la par de Armando en el goleo. Lo conozco desde hace mucho tiempo en Panamá. Somos amigos. Es un orgullo como panameños estar liderando la tabla de goleo en una liga internacional'', destacó el popular "yuyu" Muñoz, delantero del club El Vencedor.

Armando Polo.

Por otro lado está Armando Polo quien juega para el Santa Tecla y marcó un doblete este fin de semana empatando a "Nicogol".

"Estoy contento con lo del goleo y qué bueno que es con un paisano y amigo. Le deseo lo mejor a Nicolás, quien es un excelente delantero. Esperemos al final de las dos vueltas para ver como termina esto. Para la segunda vuelta no habrá ventajas para ninguno, dado que los dos debemos enfrentar a los mismos rivales'", destacó Polo.

La esperanza de ser llamado a la selección, aún sigue latente para Armando Polo:

"Desde que vine a El Salvador, por primera vez , en 2017, he tenido la oportunidad de estar peleando por el Hombre Gol. Espero que ahora no sea la excepción. Algún ruido haré con mis goles. No ha sido fácil para mí poder adaptarme al fútbol salvadoreño, pese a que ya con este llevo tres torneos acá", sentenció Armando Polo.