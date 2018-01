Nicolás Muñoz jugará con Pasaquina en El Salvador

El panameño dijo a EL GRÁFICO que ya tiene un acuerdo en lo económico con la dirigencia del plantel fronterizo. Será su séptimo equipo en el balompié nacional, desde 2004, cuando llegó para ponerse la camisa de Chalatenango.

Muñoz usará la camisa 27 en las filas de los burros, plantel con el que entrena desde este lunes. Como llegó tarde a este nuevo no podrá usar el 19, que es el de preferencia.

"Es algo que me tiene sin cuidado. Llego a Pasaquina, que es un equipo que llama mucho la atención. Me gusta cómo juega. En este torneo se ha reforzado bien. Esas son cosas que me llevaron a inclinarme por el Pasaquina. Esperamos que con el trabajo el equipo pueda estar arriba. Llego para pelear por un puesto y luego mantenerme ahí. Lo importante es que todos estemos al 100 por ciento y le podamos rendir al equipo", señaló Muñoz.

Por otra parte, Muñoz no quiere ofrecer un número fijo de goles en su paso por el plantel fronterizo. "Nunca lo hago. Lo que sí voy a prometer es que voy a trabajar duro. Sabiendo que al andar bien, puedo ayudar mucho al club", indicó Muñoz.

Antes de llegar a un acuerdo con Pasaquina, el delantero panameño tuvo pláticas con Sonsonate y Limeño. Quedó descartado de ambos planteles y recaló en las filas pasaquinenses.