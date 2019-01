El Isidro Metapán fue el gran ganador de la segunda jornada del torneo Clausura 2019 del fútbol nacional, después de que doblegó al campeón Santa Tecla 3-1 para mantener el liderato del campeonato, a falta del partido de este domingo entre Alianza y Municipal Limeño.

Nicolás Muñoz, que entró de cambio al encuentro, puso el definitivo 3-1 con un golazo de cabeza para sentenciar a un campeón que aún no gana en el torneo y se quedó con un punto en la tabla de clasificación.

Para el popular "Yuyu" este es el gol número 253 en la liga salvadoreña. Nicolás Muñoz tiene actualmente 37 años de edad y ha jugado en El Salvador para un total de 8 clubes en 14 años de profesión en el balompie cuscatleco.

En una entrevista realizada a www.elsalvador.com Muñoz destacó: “Satisfecho. He tenido una carrera muy exitosa, he ganado muchos títulos en lo personal y con equipos, he sido goleador de una Concachampions también, he estado en selecciones nacionales. Me siento muy satisfecho con lo que he realizado y esperando finalizar mi carrera de una buena manera”.