El Real Oviedo quienes ya no se juegan nada en la Liga 1|2|3 organizaron una conferencia de prensa donde su DT confirmó la noticia de Édgar Yoel Bárcenas.

Sergio Egea, quien tomó las riendas del Real Oviedo en reemplazo de Juan Anquela, declaró este viernes que el panameño se ha portado muy bien durante toda la temporada:

" Yoel Bárcenas se ha portado muy bien durante toda la temporada no yendo a varias convocatorias con su selección para quedarse en Oviedo. Ahora le dimos un descanso para liberarlo. El día 6 tiene un amistoso contra Uruguay y luego la Copa Oro es muy importante para los países de Concacaf. Le hemos dado descanso para que llegue fresco al torneo, entrenará pero no vamos a contar con él en los partidos".

El técnico argentino finalmente sostuvo que le gustaría seguir con el club ; "Me gustaría seguir acá, es un club en el que me he metido mucho dentro de su piel, pero es una decisión de club".