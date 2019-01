Roberto Otabiani se refirió a la situación de Abdiel Arroyo y su presente

El delantero panameño Abdiel Arroyo no seguirá con el SD Santa Clara de la primera división de Portugal, la decisión fue tomada por el propio jugador según Roberto Otabiani:

"Abdiel no estaba teniendo minutos, no estaba cómodo, 90 minutos en cinco partidos, ahora tenemos que evaluar un mercado donde él pueda jugar, hablaremos con el Árabe también".

Sobre el entrenador de Santa Clara, Otabiani destacó; "Creo que el entrenador de Santa Clara no tenía una idea clara sobre él, Abdiel no estaba cómodo y el entrenador no lo ponía en la cancha, hemos respetado la decisión de Abdiel".

Roberto Otabiani actualmente es agente de jugadores panameños como César Blackman, Sergio Moreno, Erick Davis, Omar Browne, Felix Góndola, entre otros.