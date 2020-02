Cuando el delantero panameño revivió el momento del penal fallado no logró contenerse y luego de un abrumador silencio, las lágrimas tomaron el protagonismo en el rostro del ‘Toro’, que mostró su dolor y arrepentimiento por aquel fallo.

«Lo que más me duele es el tema de la familia», comentó Blackburn, pues según dijo el panameño, los miembros de su entorno lo sufrieron bastante. «Yo soy un guerrero y siempre me he levantado en circunstancias difíciles en el fútbol», aseveró el goleador ‘Atigrado’.

El apoyo que recibió el jugador tras su fallo empezó por sus colegas, pasó por el cuerpo técnico y llegó desde Panamá, a través de su familia y amigos. «No tengo palabras con el grupo, mis compañeros desde ese día hasta ahora me han estado apoyando, el profe ni hablar. Estoy agradecido con los compañeros y con el cuerpo técnico porque he sentido su apoyo», admitió Blackburn,

El ‘Toro’ aseguró que esta fuerte mentalmente para afrontar lo que viene y sabe que va a tener su revancha muy pronto. «Sé que va a pasar esto y voy a seguir, con Dios y mis compañeros, dándole alegrías a la hinchada», concluyó el artillero de The Strongest.

(Deporte Total).