El pasado fin de semana, Román Torres no pudo jugar con el Seattle Sounders debido a una lesión en la corva de su pierna derecha.

Esta misma tarde, el técnico del Seattle Sounders, Brian Schmetzer, declaró que la condición de Román Torres no es buena.

"No es buena, no es buena, es una lesión en el tendón de la corva y no es buena. Es todo lo que diré por ahora pero fue un golpe".

(Fuente: Niko Moreno)