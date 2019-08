El capitán panameño Román Torres inició diciendo que cuando le detectaron que había una sustancia en algunos de los productos que ha estado tomando, él envió las fórmulas y descubrieron que uno de los productos tuvo una contaminación donde salió la sustancia.

A ciencia cierta, aún no se revela el nombre de la sustancia; "Ellos me avisaron en junio, antes de la Copa Oro, que me habían hecho un examen en el mes de abril y que había salido una sustancia y me preguntaron que cuáles eran los productos que estaba tomando, se los envié, les mandé todo lo que estaba tomando, lo que me daba el club y lo que me daba mi selección y ellos de allí iniciaron un proceso hasta donde me hicieron la segunda prueba y también salía la misma sustancia", destacó Román.

Román Torres también señaló que espera un mayor apoyo del Seattle Sounders; "Por ahora si me han apoyado, pero pienso que pueden apoyarme un poco más, hablé con el profe que me apoyaran porque independientemente de todo, yo soy un jugador muy importante para ellos, como todos mis compañeros y el profe me dijo que iban hablar para apelar y para ver si me bajaban la sanción de los partidos".

Román Torres espera que todo pase lo más rápido posible.

"Siempre he jugado juego limpio, por mi fundación, por mi academia que tengo y es una de las cosas que me duelen un poco, espero que esto pase lo mas rápido posible y regresar nuevamente mas fuerte que nunca".