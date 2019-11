El tema de las loncheras y la comunicación con el expresidente Juan Carlos Varela, ha tenido al capitán de la selección mayor de Panamá, Román Torres muy triste.

"Se lo presenté al presidente pero no se dio porque ya estaba a punto de tener mi renovación en la MLS con el Seattle, no se tocó más el tema y no se dio".

La promesa de Juan Carlos Varela hacia los jugadores.

"Es un acuerdo que él nos había dicho que nos lo iba a dar a nosotros pero ahí también llevaba un proceso que tenia que llegar a la federación y mas que todo lo que se habla en el chat es de los 242 mil dolares que era el pasaje para toda la familia".

Al final Román Torres señaló que se siente con su conciencia tranquila porque no ha hecho nada fuera de la ley.