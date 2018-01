Según el periodista radicado en Seattle, Niko Moreno, el defensa panameño Román Torres podría recibir una extensión de su contrato hasta el 2020.

Im told by a source, that Román Torres is very close to signing a contract extension with the Seattle Sounders at least through 2020 (Not official). Sounds like one of the best players in CONCACAF will be helping the Rave Green win a few more trophies. Photos: @maxaquinophotopic.twitter.com/n6mXUIQo34