El agente de Sergio Batista fue contundente en el tema económico, destacando que por 30 mil dólares no vale la pena sacar al "checho"; "30 mil dólares es un presupuesto para un técnico muy complicado, deben tener una base de 50 a 75 mil porque con 30 mil dólares va a ser muy difícil".

También mencionó el hecho que Sergio Batista tiene un cuerpo técnico al cual debe involucrar en el salario.

Sobre problemas económicos del "checho", el agente destacó: "Batista no tiene problemas económicos, pero yo no puedo avanzar en esta situación porque no quiero quemar a Batista, ya sonó su nombre y eso es muy importante".

Por el momento todo está en "hold" con el tema Batista, su gente estaría a la espera de una mejor oferta para entonces poder analizarla.

La Federación Panameña de Fútbol aún no define si continuarán con Julio Dely Valdés o contratar a otro entrenador para el compromiso de las eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022.

Sergio Batista ha dirigido selecciones Sub-20 de Argentina del 2008 al 2010; También a la selección absoluta de Argentina en un período del 2010 al 2011.

La más reciente experiencia de Sergio Batista como DT es el club Catar SC (Catar).