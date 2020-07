Soria: "El fútbol panameño debe apretar más, para llegar realmente a tener fuerza en la mejor liga del mundo"

¿Está Lionel Messi perdiendo sus últimos años en el FC Barcelona? Teniendo en cuenta el rendimiento del equipo blaugrana en las últimas campañas.

“Esa pregunta yo también me la hago, en alguna que otra ocasión, me la he hecho. Los que somos amantes de Leo, yo con verlo salir al campo de fútbol y verlo tocarse la barbita, con ver los dos controles orientados, dos cambios de orientación, dos driblings, ya no te digo una falta. Con eso, los que somos realmente amantes de ‘’su santidad’’, yo personalmente me conformo con ello. Es cierto que todas esas buenas jugadas y todos estos buenos años de fútbol, deben ir acompañados de títulos y bueno, es cierto que este Barcelona ha ganado la competición más exigente del mundo en los últimos años y en esta presenta temporada más que ganarla el Real Madrid, la ha perdido el FC Barcelona por las circunstancias que todos hemos podido ver. No quiero quedarme con esa matiz que tú dices y que no te falta razón, pero prefiero ver la botella medio llena, más que verla medio vacía, como es el caso de lo que me comentas, que no te falta razón”.

¿Es justo campeón el Real Madrid?

‘’Creo que hemos asistido a la peor liga de los últimos 20-25 años, a la liga más mediocre, donde ha ganado el menos malo, donde históricamente para salvarse en primera división hacían falta 42 puntos y en este año han hecho falta 37 puntos para salvar la categoría y donde el campeón ha ganado con menos dificultad de los esperado. Es cierto que el Real Madrid lo ganó todo, salvo el último partido ante el Leganés, hizo 10 victorias consecutivas y eso es muy complicado, pero creo que las ayudas arbitrales no nos la podemos sacar ninguno de la cabeza, ha ganado partidos con un juego muy mediocre, con un juego muy vulgar, donde no jugaba a absolutamente nada, sin embargo competía y cuando no competía y se ponían las cosas complicadas, salía siempre el de turno: en forma de árbitro, en forma de VAR, en forma de ayudas arbitrales y eso ha hecho que como todos sabéis, yo la califico como una liga manchada. ‘’

¿Hay mala conexión en el vestuario del FC Barcelona, entre el cuerpo técnico y jugadores?

‘’Si, las noticias que nos han contado en las últimas semanas, todo hace indicar que sí, que la conexión cuerpo técnico- plantilla, plantilla- cuerpo técnico, no ha sido quizás la mejor relación entre ambas artes y de hecho así lo hemos visto en algunos partidos, en algunas imágenes, donde no se miraban a la cara y donde parecía más bien lo que decía el entrenador entraba por un oído y salía por el otro. Creo y quiero pensar que todo esto van a ser anécdotas y que el próximo 8 de agosto en ese partido de vuelta que queda contra el Nápoles, tanto técnicos, como jugadores, van a apartar esas diferencias que puedan tener en lo profesional o en lo táctico y van a competir, que son 4 partidos para levantar un título y es una Champions, una Champions que de levantarla el Barcelona, minimizaría al máximo esta liga del Real Madrid, que solo y exclusivamente sería un éxito si no la gana el Barcelona. Si el Barcelona es capaz de levantar esta Champions del 2020, la liga del Real Madrid quedaría en un segundo plano. ‘’

¿Cuánto tiempo le queda a este Barcelona exitoso, teniendo en cuenta la edad de los jugadores?

‘’Este Barcelona exitoso, que todavía creo que tiene para dar muchas noches de gloria y de éxito a la afición culé, pero es evidente que este equipo necesita reconstruirse. Luis Suárez, tiene todas las alarmas encendidas, su rodilla parece que no da mucho más de sí, para jugar domingo- miércoles, al máximo nivel, que es lo que te exige el FC Barcelona. Yo quiero pensar que el equipo se va a fortalecer en los puestos más idóneos que necesita el equipo, llámese: un central, un lateral derecho, un centrocampista con velocidad, no un centrocampista tipo Vidal, tipo Rakitic, que son grandísimos jugadores, pero se necesita un jugador con mucha más verticalidad y con mucha más velocidad a la hora de tocar el balón, a la hora de ejecutar y un delantero centro. Parece que la llegada de Lautaro Martínez va a ser inminente y después de la oficialidad de Pjanic, para incorporarlo a la próxima campaña. Si se confirma la llegada de Lautaro, con un lateral derecho ofensivo que nos haga olvidar a Dani Alves, intentar cubrir la baja de Umtiti, que para mí ha sido determinante ese Umtiti, que un año antes del Mundial dio un nivel maravilloso y un nivel increíble, no hemos vuelto a ver la mejor versión de Umtiti y el Barcelona necesita también un central que acompañe a Gerard Piqué en las labores defensivas. ‘’

Su análisis de la próxima UEFA Champions League:

‘’Hace un par de meses en plena pandemia, en pleno confinamiento aquí en España, me definí en que aun viendo al Barcelona líder, como iba líder antes de pararse la competición liguera, veía favorito al Real Madrid, ¿Por qué?: Porque entendía que los conceptos físicos, se iban a imponer por encima de los conceptos técnicos de los jugadores, la condición física de los jugadores iba a ser muy importante y a las pruebas me remito que efectivamente ha sido así, donde el equipo más fuerte físicamente, en este caso el Real Madrid ha sido el que mejor ha competido y ha salido ganador y en la Champions creo que va a pasar exactamente lo mismo, donde el poderío físico de los jugadores se van a imponer por encima de la táctica y lo físico y el Madrid como todos sabrán tiene muy buenos atletas, con un poderío físico muy importante, hay que tener cuidado con este equipo y por supuesto, el Manchester City de Guardiola y los equipos con un poderío físico amplio, para mí son muy favoritos, ya sé que estarán pensando que el Madrid y el City se enfrentarán, pero pienso que de esa eliminatoria (City-Madrid), saldrá el próximo campeón de la Champions. Ojalá que para mis gustos sea el Manchester City de Guardiola, pero al final, como digo: el que tenga el mejor poderío físico, saldrá campeón de esta Champions. ‘’

¿Cómo ve usted la posible llegada de Neymar Jr al FC Barcelona y qué tan cerca está Neymar de vestir la casaca azulgrana nuevamente?

‘’Esa etapa hay que cerrarla ya, yo creo que en el FC Barcelona ni el propio Leo Messi sueña con estar cerca de Neymar nuevamente jugando, yo creo que en el FC Barcelona ya nadie piensa en Neymar, ojalá, para todos los que somos amantes del fútbol vuelva Neymar al Barcelona y a la liga española. La información que manejo es que en el FC Barcelona no piensa nadie a inmediato-medio plazo, no piensa nadie en la llegada de Neymar. ‘’

¿Qué concepto tiene usted de los jugadores panameños?

‘’Yo creo que ahora mismo no hay ningún futbolista en la liga española que sea capaz de plantar bandera y que sea capaz de hacer lo mismo que hicieron el añorado Rommel Fernández o Julio Dely Valdés, me encantaba Dely Valdés y yo creo que el fútbol panameño, al menos en la liga española no tiene ese referente, no tiene ese jugador franquicia que ponga bandera de la liga panameña y diga ‘’oye, evidentemente hay jugadores que estamos aquí’’, pero no tienen peso, no tienen solidez, no tienen esa fuerza mediática, ni goleadora, ni presencia en su equipo como para compararlos con las etapas del añorado Rommel Fernández o Dely Valdés. El fútbol panameño debe apretar más, para llegar realmente a tener fuerza en la mejor liga del mundo, la liga española, yo creo que hay que apretar todavía más. Lamentablemente esto no creo que esté gustando a los espectadores pero hay que apretar más, la mejor liga del mundo, la liga española y para competir aquí, querer hacerse un hueco, hay que apretar más, hay que trabajar más y en estos momentos el fútbol panameño no pasa su mejor racha en la liga española. ‘’

¿Tuvo la oportunidad de ver y analizar el juego de José Luis Rodríguez, jugador panameño que debutó con el Deportivo Alavés hace unas semanas?

‘’Sí, pero fue una cosa testimonial. Me encantaría decirte que puede ser un jugador importante, pero lo hemos visto en dos momentos puntuales y te mentiría si he seguido de cerca el juego de este jugador que como bien decías lo vimos el otro día puntual y accidentalmente, no soy capaz de lo que vimos de este jugador, darte una valoración. Te mentiría, te estaría inventado y no es mi proceder. ‘’

¿Qué debería hacer José Luis Rodríguez o cualquier otro panameño para plantar bandera en el balompié español?

‘’Ahora mismo lo que tiene que hacer es ganar corpulencia física, mucho, tiene que trabajar en el tren inferior y ganar en corpulencia física, sino te pasan por encima. El futbolista tiene que darse cuenta que el llegar y debutar no te sirve, tienes que llegar y mantenerte, entonces cuando un jugador llega, que seguro le ha costado el doble porque viene de afuera, te tienes que adaptar y es tremendamente complicado, tienes que trabajar el doble que los demás. Yo como lo vi desde aquí físicamente le diría que tiene que potenciar el tren inferior y ganar masa muscular, para cuando se enfrente con las grandes locomotoras del futbol internacional en la liga española, no te van a preguntar el peso que tienes , de donde eres, sino que te van a pasar por encima. El fútbol es así. ‘’

¿Cómo valora el trabajo de Edgar Bárcenas con el Real Oviedo?

‘’Bárcenas, le he visto un par de partidos y es un jugador que me ha llamado la atención por la velocidad que tiene, por la lucha y entrega que tiene. Sin embargo, cuando llega a la portería, le cuesta hacer gol, tiene velocidad, tiene un desborde tremendo, pero cuando llegas a la portería tienes que tener tranquilidad y esa sangre fría para en ese momento levantar la cabeza y definir. Es el típico jugador que lo hace todo bien, pero cuando llega a la portería cierra los ojos y solo quiere pegarle fuerte. Eso es lo que creo que le falta a Bárcenas, más frialdad a la hora de definir y eso solo se lo puede dar la confianza de su entrenador, la confianza de su trabajo. Insisto, es un jugador que me ha llamado la atención. ‘’

¿Siente usted que José Luis Rodríguez debe consolidarse primero en la segunda división de España?

‘’Para este tipo de jugadores la prioridad no es debutar con el primer equipo, ni debutar en primera división. La prioridad es jugar 40 partidos al año, entonces para jugar 40 partidos al año, si tu nivel para jugar 40 partidos es en segunda división, no te queda más remedio que pasar por esta segunda división, jugar 40 partidos y si tú eres capaz de destacar y de llamar la atención y hacer las cosas bien, es evidente que puedes ir para arriba y optar por cosas mayores, pero para la evolución de un jugador como el que estamos hablando, ahora mismo la prioridad debe ser jugar 40 partidos y si es en segunda división no pasa absolutamente nada. ‘’

Para los amigos colombianos que residen en Panamá. ¿Qué pasa con James Rodríguez en el Real Madrid?

‘’Yo lo considero uno de los grandes futbolistas actualmente, pero en los últimos 3-4 años no sabemos lo que está haciendo, no sabemos que es lo que está pasando por su vida, pero evidentemente James ha desaparecido de las alineaciones del Real Madrid y lo fácil siempre será echarle la culpa de Zidane, lo fácil es coger y señalar a Zidane y yo creo que James debe tener un poco de autocrítica y saber qué es lo que ha estado haciendo, porque yo no me creo que un jugador con las condiciones y las características técnicas que tiene James Rodríguez haya desaparecido como ha desaparecido de la primer aplana del fútbol europeo y de la liga española, los dos años que ha estado cedido en la liga alemana, tampoco ha sobresalido de una manera que nos haya llamado la atención y en la liga española, ahora lo fácil es echarle la culpa a Zidane pero quiero recordarles a todos que los primeros partidos de la liga española, James era titular, James era el primer cambio de Zidane en el minuto 55-60 y el propio James debe reflexionar y pensar que un futbolista de su edad, que no está tan castigado físicamente, no puede ser que en el minuto 70 sea el primer cambio siempre del Madrid, todos nos damos cuenta que en el minuto 55 James ya no puede más. Debe reflexionar. No creo que vuelva a vestir la camiseta del Real Madrid y buscarse acomodo en cualquier equipo de la liga española. Ojalá sea en mi equipo, el Sevilla FC y decirle a James Rodríguez que en el Sevilla tiene las puertas abiertas y que todos los aficionados estaríamos encantados de tener a un jugador de su talla en nuestras filas. ‘’