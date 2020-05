El Spartaks Jurmala de Letonia, destaca actuación del panameño Newton Williams

El delantero panameño Newton Williams, volvió a jugar, esta vez su rival fue el Valmiera FC quedando el resultado final empatado 1-1.

El FK Spartaks Jurmala, desytacó el trabajo del panameño quien anotó un gol de tiro penal, Williams junto al también centroamericano Ariagner Smith (Nicaragua) fueron los anotadores por su club.

"Nuestra dupla de Centroamérica estuvieron grandiosos" publicaron en la cuenta oficial del club.

#FinalWhistleAn interesting and attractive game, as a result of no winner. Final score 2:2 draw vs @valmierafc in today's friendly ⚽️Our Central American duet was great. Ariagner SMITH 🇳🇮 and Newton WILLIAMS 🇵🇦(from the penalty) scored today ⚽️ #fkspartaks#valmierafcpic.twitter.com/eOModHHMnF