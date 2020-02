El equipo atigrado le ganó por 2-0 a Atlético Tucumán y si logra un empate en el estadio Monumental José Fierro pasará a la tercera fase

The Strongest le ganó por 2-0 a Atlético Tucumán de Argentina por la segunda fase de la Copa Libertadores. Un empate en la vuelta, que se disputará el miércoles 12, lo catapultará a la tercera instancia del torneo internacional más importante del continente.

Los goles fueron marcados por Jair Reinoso (45’) y por Willie Barbosa (68’).

Un Tigre decidido fue el que se vio en el Hernando Siles, ya que un mal resultado daría pie a más críticas de las que ya ha recibido porque en tres encuentros, por la División Profesional, ha sumado la misma cantidad de puntos. Fue otro equipo el que consiguió la victoria que esperanza a sus hinchas y a la dirigencia.

Les costó, pero sobre el minuto 45, a solo un minuto del final del primer tiempo, Ramiro Vaca levantó un córner y Reinoso cabeceó para decretar el 1-0. El tanto despertó a los espectadores que se dieron cita en el estadio miraflorino y se fue al descanso con la victoria parcial.

El local no dejó de presionar, el 1-0 no era suficiente. Barbosa puso el 2-0 tras asistencia de Reinoso, la jugada la inició el mismo Vaca. El portero del equipo tucumano, Alejandro Sánchez, la quiso sacar, pero le fue imposible. El tanto bajó por completo los ánimos de los visitantes que no pudieron hacer nada hasta el final. La historia no cambió.

The Strongest visitará a Atlético Tucumán el miércoles 12, en el estadio Municipal José Fierro.

El delantero panameño Rolando Blackburn jugó 86 minutos.