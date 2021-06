COPA ORO El "Tata" Martino cree que no se escuchará el grito homofóbico en el partido contra Panamá

Por Boris Alexander Cruz Caballero



En conferencia de prensa el director técnico de la selección de México, se refirió al partido que sostendrá la selección Sub-23 de México ante la selección mayor de Panamá este miércoles.

Uno de los puntos tocados fue el famoso grito homofóbico que los fanáticos mexicanos hacen durante los partidos del TRI a los guardametas rivales:

“Yo estoy convencido de que mañana van a tener un buen comportamiento y que nos van a apoyar. Tengo la certeza de que eso va a suceder”.

La selección de México ya está sancionada por parte de FIFA luego del mal comportamiento de sus aficionados en la Liga de Naciones de Concacaf, jugarán a puerta cerrada los primeros dos partidos que tenga como local en el Octagonal Final de las Eliminatorias para la Copa del Mundo de Catar 2022.

Gerardo Martino estará en el banquillo de la selección Sub-23 de México junto a Jaime Lozano.

También se conoció que para el cotejo México vs Panamá, el "Tata" estará junto al director técnico de la selección que estará en los Juegos Olímpicos, Jaime Lozano.

“Evidentemente los dos equipos están en condiciones de hacer un buen papel, tanto el que vaya a Tokio o acá, tanto en el grupo que va a Copa Oro o a Japón”, destacó Martino.

“Independiente de los futbolistas que vayan a Copa Oro, no cambia la obligación. La responsabilidad de la Copa Oro es totalmente diferente a los Juegos Olímpicos, donde van potencias del mundo y varios equipos van con la intención de traer medalla”.

“Hemos trabajado en forma conjunta en los últimos 10 días, eso es una ventaja. El 60 por ciento de los futbolistas, hasta una semana, los tenía conmigo. Yo no dividiría. No los desconozco, en algún momento los he dirigido en otras competiciones, son muy pocos los que no han estado en mi proceso. Yo no encuentro ninguna diferencia”, sentenció Martino.

Este partido podrá ser visto a través de TVMAX y TVNPASS desde las 8:00 pm.