El "Test de Cooper", Armando Cooper y la nueva normalidad del fútbol

‘’El comunicado está mal detallado para mí, tratan como de señalar a AFUTPA como si ellos están tomando esa decisión por su voluntad propia cuando la voluntad también es de los jugadores que ponen su voz en la AFUTPA, no es que AFUTPA toma la decisión por ellos mismos, sino que los jugadores toman la decisión por AFUTPA antes que AFUTPA tome la decisión o decir que no a la Federación primero consultan con los jugadores y allí el jugador dice no y allí AFUTPA dice no se acepta. No es que AFUTPA diga no, nosotros no aceptamos eso porque nosotros somos AFUTPA, claro, ellos velan por los derechos de los jugadores pero también consultan con los jugadores, el jugador es quien decide siempre en todo, el jugador dice si quiere jugar o no quiere jugar entonces es como decir: AFUTPA puede decir que no, pero si todos los jugadores quieren jugar entonces ya ahí uno dice, hey, los jugadores quieren jugar, por qué se están negando ustedes."