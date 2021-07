COPA ORO Para Thomas Christiansen el resultado ante Granada es totalmente inaceptable

Por SomosLaSele



La selección de Panamá finalizó su andar en la Copa oro 2021 luego de un triunfo ante Granada, en un compromiso donde no se jugaba ya nada, luego de la victoria de catar sobre Honduras a primera hora.

Thomas Christiansen en conferencia de prensa se refirió al resultado y la actuación del equipo, demostrando que no le gustó.

"Para mí es un resultado y una segunda parte totalmente inaceptable, el resultado tenía que haber sido mucho más abultado, sobre todo por la primera parte, la segunda parte no salimos con lo que se tenía que salir, no había esa voluntad, es cierto que antes de comenzar el partido, no había nada en juego, solamente el orgullo y la decencia de defender un país de la mejor manera y no fuimos capaces".

Thomas Christiansen criticó duramente la actitud de sus jugadores.

"La segunda parte, yo creo que si contabilizamos los pases, erradas, sin contrario, es muy alta, inaceptable para una selección como Panamá, con todos mis respetos a Granada, le dimos siete oportunidades de gol y prácticamente todos, sino todos en la segunda parte, eso es inaceptable y lo que no se negocia, es la actitud, las ganas, yo puedo cometer errores pero la actitud nunca puede faltar".