THOMAS CHRISTIANSEN Para Thomas Christiansen, las pérdidas de balones les hicieron mucho daño

Por Boris Alexander Cruz Caballero



La selección de Panamá cayó ante México 3-0 en partido disputado en la ciudad de Nashville, Tennessee, cotejo de preparación para la selección olímpica de México que estará en los Juegos de Tokio y para Panamá y su recorrido hacia la Copa Oro 2021.

El director técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen reconoció que no se jugó bien:

Thomas Christiansen destaca que México encontró los espacios muy fácilmente. #SomosLaSelepic.twitter.com/QpeSa1cRxI — TVMAX Deportes (@tvmaxdeportes) July 1, 2021

"En el ámbito futbolístico, en la primera parte sobre todo, no estuvimos bien, el equipo estuvo muy largo, nos encontraron fácil, ellos buscaron los espacios muy fácilmente y luego nos encontraron con la velocidad y este partido pues nos da un punto de reflexión sobre lo que nos espera, hoy se ha jugado a una velocidad muy alta, por lo menos por parte de México y eso se nota".

El Míster dio elementos sobre lo difícil que fue todo para llegar a Nashville, el poco tiempo de preparación, el viaje entre otros aspectos:

"No tuvimos ese orden defensivo que tuvimos más en la segunda parte, pero a todo, esto todas las pérdidas de balones que tuvimos en la primera parte, nos hace pues correr mucho más y ante un equipo con esa velocidad, esa forma de pensar rápido, nos hizo mucho daño, el objetivo de este partido es poder estar estos días hasta el 13 juntos, no entraba en mis planes este partido amistoso, me daba la posibilidad de tener el grupo junto y es lo más importante, no hemos podido prepararnos como quisiésemos para un partido sea amistoso u oficial, llegamos muy tarde por la noche, no tuvimos el descanso, hemos tenido situaciones malas hoy, con el tema de Covid, pero que eso no sea una excusa, vamos a ver que podemos sacar de conclusiones".