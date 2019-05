Habrá VAR en el Mundial Sub-20 de Polonia 2019

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), comunicó a todos los equipos participantes que, en esta Copa Mundial Sub-20, será utilizado el vídeo arbitraje y se permitirá el uso de tecnología para la comunicación y transmisión al área técnica con fines técnicos y médicos.

FIFA aseguró que seguirá las directrices protocolarias aprobadas por el IFAB (International Football Association Board) para todos los organizadores de competiciones que utilicen el VAR, y aclaró que se han determinado tres supuestos principales (más uno de carácter administrativo) que pueden «cambiar el curso del partido»; y que únicamente se tendrán en cuenta estas decisiones a la hora de hacer uso del VAR:

Gol/no gol

La función del VAR consiste en ayudar al árbitro a decidir si se ha producido alguna infracción que haga reconsiderar la concesión del gol. Entre estas infracciones, se pueden citar las siguientes:

a) fuera de juego: posición e infracción. b) infracción cometida por el equipo atacante en la jugada del gol. c) salida del balón del terreno de juego antes del gol. Penalti/no penalti

La intervención de los VAR garantiza que no se tomen decisiones erróneas relativas a la señalización de un penalti. Por ejemplo:

a) concesión de un penalti como resultado de una jugada que no constituye una infracción. b) infracción evidente en el área de penalti que no ha sido sancionada. c) falta concedida al equipo atacante por una infracción cometida claramente dentro del área. d) penalti concedido por una infracción cometida claramente fuera del área. Tarjetas rojas directas

Únicamente se revisarán los errores evidentes en los casos de expulsiones directas (no por doble amonestación):

a) evitar una ocasión manifiesta de gol. b) juego brusco y grave (faltas de excesiva dureza). c) ser culpable de conducta violenta. Confusión de la identidad del jugador infractor

Cuando el árbitro se equivoque al amonestar o expulsar a un jugador, o no esté seguro de a qué jugador debe sancionar, los asistentes de vídeo le informarán para que pueda castigar al jugador infractor.

La opinión de Dely Valdés.

Sobre estas novedades, el seleccionador nacional Jorge Dely Valdés comentó: "El VAR cuenta con ventajas y desventajas; he visto que en ocasiones se utiliza y no se toman decisiones que a mi parecer no son correctas, sin embargo, también creo que es positivo su uso porque hay mucho en juego y ayuda minimizar errores humanos que podrían dejarte eliminado".