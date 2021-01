Victor Griffith se alista para su futuro y se muestra alegre por sus llamados a la Selección de Panamá.

Por TVMAX Deportes



Victor Griffith, juvenil de 20 años de edad que ha formado parte de las convocatorias del profesor Thomas Christiansen con la Selección Mayor de Panamá, habló en exclusiva en Somos La Sele Radio y se refirió a su actual situación como futbolista profesional.

El joven jugador manifestó su felicidad al formar parte de los llamados a entrenamientos de la Selección absoluta de Panamá:

“Me siento muy feliz de estar con la Selección, es un sueño hecho realidad vestir la camiseta de mi país. Cuando me hicieron el primer llamado el profesor Thomas se acercó a mí y me comento lo que necesitaba. En el paso he podido aprender muchas cosas con él y tenemos buena comunicación, estoy feliz”.

Luego de la cancelación de los partidos de Panamá ante Martinica y Guadalupe y de estar entrenando con la Sele, Griffith se mantiene entrenando a la espera de que se oficialicen los próximos compromisos:

“Seguimos trabajando a pesar que la burbuja de entrenamientos de la sele terminó, me mantengo en buena forma física para cuando se oficialicen los próximos partidos de la sele poder estar listo”.

Luego de su paso por el fútbol de Costa Rica con el Santos de Guápiles, el jugador panameño se encuentra actualmente sin club y a la espera de resolver su futuro:

“Yo no sigo en Costa Rica, mi contrato finalizó, de momento estoy trabajando fuerte por mi futuro. El equipo que quiera contar con mis servicios tendrá que pagarle al club donde me formé los derechos por esa formación”.

Griffith recordó su paso por el Mundial Sub20 donde fue capitán y donde precisamente Panamá hizo historia al ganar su primer partido en una Copa del Mundo de la categoría y clasificar a los octavos de final:

“El Mundial fue una hermosa experiencia, el profesor Jorge nos puso las cosas claras, desde el día uno teníamos todo planteado y al final muchos compañeros pudieron ganar una oportunidad de jugar en el extranjero. Logamos hacer historia y fue muy lindo”.

Víctor habló sobre sus sueños, metas por conseguir y también mencionó a su hermano Marcos Sánchez, jugador que tiene como referencia:

“Quiero superar a mi hermano, quiero ser mejor que él. Marcos hizo las cosas bien, pero yo quiero superarlo. Me gusta mucho la Liga de México y por su puesto Europa. Quiero seguir aprendiendo y mostrando mi talento”. Finalizó Griffith.