Víctor Suárez presentó la lista de convocadas por Panamá para el Campeonato Femenino

El equipo entrenará este sábado (10:00 a.m. a 12:00 p.m.) y el domingo (6:00 a.m. a 7:00 a.m.) en el estadio Luis Ernesto ‘Cascarita’ Tapia.

El domingo 30 de septiembre el equipo se concentrará en el hotel Crowne Plaza (aeropuerto) para viajar al día siguiente a las 8:00 a.m. en vuelo de Delta a Carolina del Norte, sede de la competición para Panamá.

Competencia

Los ocho equipos participantes han sido sorteados en dos grupos de cuatro para la fase de grupos. El primer y segundo lugar de los dos grupos avanzarán a las semifinales.

Los ganadores de la semifinal disputarán la final del campeonato y la Copa Mundial Femenina de la FIFA. Los perdedores de las semifinales se enfrentarán por el tercer y el último boleto directo para la Copa Mundial, Francia 2019.

Mientras que, el cuarto lugar irá a un repechaje de ida y vuelta intercontinental contra Argentina. El vencedor reservará su pase a la máxima cita.

Calendario

Jueves 4 de octubre: Trinidad y Tobago vs. Panamá (4:00 p.m.)

Domingo 7 de octubre: Panamá vs. Estados Unidos (6:30 p.m.)

Miércoles 10 de octubre: Panamá vs. México (4:00 p.m.)

Todos los partidos son en el estadio, Cary NC de Carolina del Norte.

Listado de convocadas

Porteras

Farissa Córdoba

Yenith Bailey

Defensas

Yomira Pinzón

Katherine Castillo

Maryorie Pérez

Onelys Alvarado

Hilary Jaén

Rebeca Espinosa

María Murillo

Sheyla Díaz

Volantes

Kenia Rangel

Natalia Mills

Marta Cox

Laurie Batista

Aldrith Quintero

María Montenegro

Delanteras

Karla Riley

Erika Hernández

Anuvis Angulo

Lineth Cedeño