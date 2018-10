No hay acuerdo entre Panamá y Colombia para jugar amistoso en fecha FIFA

Según el presidente de la División Aficionada del Fútbol Colombiano (DIFUTBOL) Álvaro González, no hay nada confirmado, ni las posibilidades de confirmar.

"Primero porque la fecha FIFA de noviembre está muy difícil por los partidos de la liga profesional, la Copa Águila y los campeonatos de la Dimayor. Segundo porque si esa fecha no va a ser con un contendor fuerte, no vale la pena sacrificar a los equipos de fútbol colombiano por ese tipo de partidos, que no nos ofrecen nada. Y tercero, Panamá no ha hablado nada y parece que El Salvador quería, pero no hay interés de nuestra parte”, afirmó González.

“Hasta este momento, lo más seguro es que no tengamos partidos. Salvo que mañana aparezca un rival fuerte, que no creo porque todos están comprometidos, y nos haga una buena oferta”, agregó.

Por último, el presidente de la Difútbol dijo que “la Selección está muy bien posicionada hoy por hoy y jugar un partido por $100.000 dólares con Panamá o por $200.000 dólares con El Salvador, no vale la pena porque la Federación se gasta $300.000 dólares y para mirar qué”.