"Lo dije en un momento que estaba 'cabreado'", Harold Cummings sobre declaraciones tras derrota ante Bermudas

"No voy a excusarme detrás una cámara ni culpar a nadie", expresó Cummings en entrevista a Ricardo Icaza para TVN Noticias. "Lo dije en un momento que estaba 'cabreado', no por el abucheo de la gente."

El defensor del club chileno Unión Española reconoció que estaba molesto, pero no con los fanáticos que presenciaron el encuentro ante los bermudeños en el estadio Rommel Fernández de la ciudad de Panamá.

"Estaba molesto porque habíamos perdido. Estaba molesto porque habíamos jugamos un partido desastroso, y lo sabíamos en el camerino", recordó.

"La cereza del pastel no fue cuando la afición abucheó, porque ellos tienen el derecho a abuchear y decir lo que quieran, porque es su voz y pagaron por apoyar a la selección. La cereza del pastel fue cuando la afición comenzó a gritarle a ellos, cunado tocaban la pelota, y decían'¡ole, ole!'. Eso me llenó de ira, de mucha rabia", agregó.

Cummings puntualizó: "Yo iba saliendo por el túnel, y me decía: 'ojalá no me entrevisten, ojalá no me entrevisten', porque, en un momento de calentura uno dice lo que sea".