La concentración será la clave del sub'20 panameño, según Jorge Dely Valdés

"Puedes trabajar cualquier sistema, pero el nivel de concentración en esta competencia, si no la tienes no hay sistema que valga. Ojalá puedan alcanzar este nivel de concentración y poder llevarla a cabo", señaló el técnico panameño este lunes en rueda de prensa.

Reconoce que la plantilla que ha escogido para afrontar la sexta cita mundialista de Panamá en esta categoría es bastante flexible y que se ha trabajado con varios sistemas, pero reiteró que "la concentración es la clave y el camino al triunfo".

"Si esta selección no consigue el punto de concentración, no vale nada el sistema, no vale nada lo que vayas a plantear, porque en una táctica fija en defensa, si no estás concentrado, nos cae un gol y se va todo el estilo de juego", sentenció el otrora jugador de la selección mayor de fútbol de Panamá.

El panameño manifestó que el combinado panameño se caracteriza por tener la pelota y que es un equipo con variedad de ataque.

"Por lo que hemos entrenado, intentamos tener la pelota y que eso sea uno de los puntos fuertes nuestros", apuntó.

Ponderó que de los 23 jugadores que lleva a Polonia, por lo menos 8, son polivalentes; y que es positivo para la selección sub'20 y la mayor que gran parte del grupo militen en clubes fuera del país centroamericano.

"Primera vez que Panamá tiene tantos jugadores fuera de fronteras. Afortunadamente para nosotros eso es bueno y ojalá esos jugadores no regresen después de la temporada, porque así tendrían un proceso prolongado en los sitios donde están y se fortalecería muy pronto la selección mayor también", señaló.

Dely Valdés tipificó a este grupo "como el mejor equipo sub'20" en comparación de los otros cinco selecciones mundialistas del país centroamericano.

"Yo creo que sí, la verdad en ese sentido, viendo las selecciones anteriores, no nos podíamos dar el lujo de hacer tantos cambios de un partido a otro. Por lo demostrado en el premundial, en cada juego rotábamos al grupo. En un partido hacíamos hasta siete cambios y el rendimiento fue muy parejo", destacó.

Advirtió que "este grupo tiene la capacidad de asimilar la información y luego ir al campo y ejecutarlo y eso nos ha dado resultado".

En este tipo de torneo, los panameños no han ganado un partido, sin quitarle la mirada a este renglón, Jorge Dely se centra más en ir partido a partido y llegar los más lejos posible.

"El objetivo de nosotros es llegar lo más lejos posible. Nosotros vamos partido a partido, lo que se han entrenado es para ir lo más lejos posible. Ojalá y no solamente ganemos un partido, sino dos, clasificar a la siguiente ronda y si pasamos (...) avanzar", expresó.

Dely Valdés, quien parte mañana hacia Polonia con un grupo de 23 jugadores, señaló que la parte más complicada es hacer el último recorte el próximo 13 de mayo.

"Es complicado hacer ese último recorte, porque el grupo es parejo. Ahora son 23 total y hay dos partidos amistosos antes del 13, cuando se dará la lista oficial, es decir, que aún le queda para dar todo en el campo", dijo.

Los panameños conforman el grupo E del Mundial de Polonia junto a las selecciones de Malí, Francia y Arabia Saudita.

ACAN-EFE