"Me equivoqué con los cambios... pero me voy con conclusiones" , Christiansen

Luego de la derrota ante los estadounidenses, por 2 a 6, el estratega señaló que una derrota por goleada es desagradable, pero que su plan era ver a más jugadores de los que ya había observado en los tres amistosos anteriores, los dos de octubre frente a Costa Rica y el del 13 de noviembre ante Japón.

"Reconozco que me equivoqué", expresó. "Mi intención no fue buscar el resultado y, por eso fueron los ocho cambios".

En cuanto al partido, Christiansen indicó que es necesario trabajar en la defensa del equipo y que notó fallas en la marca.

"En la segunda parte estuvimos mejor, creamos varias ocasiones, pero un córner en el que nos salimos, marcamos mal", agregó. "Hay que evitar los centros a segundo palo y marcar mejor las faltas".

Al ser cuestionado sobre el ingreso de Andrés Andrade en el segundo tiempo, el entrenador hispano-danés explicó que su intención era alinearlo como defensa central, pero que al llegar tarde el resultado de su prueba de Covid-19 no pudo entrenar con el grupo. Eso trajo como consecuencia que lo dejara en el banco de suplentes durante la primera parte.

"No me arrepiento de haber puesto los cambios", puntualizó. "Debemos sacar conclusiones y me voy con muchas conclusiones".