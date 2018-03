Su adaptación en el fútbol chapín.

"Estoy tranquilo trabajando día a día, sin desesperarme, la clave es estar bien con mucha calma, pagamos derecho a piso esos seis meses, ahora mismo le cogimos el hilo a la liga, los árbitros, los rivales, el entendimiento en el terreno de juego. La llegada de Hernán Medford ha creado un cambio de mentalidad en los compañeros captando el mensaje del profe".

Polémica con la prensa de Guatemala.

"Yo trato siempre de no meterme con la prensa, decidí este torneo no hablar con la prensa en Guatemala, trabajar enfocarme más en el trabajo que hago acá, no ponerle tanta atención a lo externo, hay mucha mala intensión."

Amistosos contra Dinamarca y Suiza.

"Esos partidos son muy buenos, termómetros para la sele serán de mucha enseñanza hay que tratar de aprender y sacarle proyecto al máximo".

El Mundial de Rusia.

"Sabemos que no van a ser partidos fáciles, serán partidos con mucha intensidad, lo importante es evitar que la emoción no nos lleve hacer cosas diferentes, hay que estar bien tanto física como mentalmente, hay que disfrutar del mundial de manera responsable, no nos vamos a entregar".

¡SomosLaSeleRadio!@superraton7: "Lo único que puedo decir es que los viejitos, como nos dicen todos ustedes, hemos dado la vida por nuestra selección" #SomosLaSelepic.twitter.com/5urrOWOb5L — SomosLaSele (@SomosLaSele) 6 de marzo de 2018

El retiro pactado por Blas Pérez.

"Yo tengo pensado retirarme en diciembre del 2018, no sé en qué club, tengo planeado ser entrenador, primero debo capacitarme y quiero estar vinculado en algún club en el 2019", finalizó Blas Pérez.